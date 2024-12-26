الجلسة دموية.. زوج الإعلامية اللبنانية عبير رحال يقتلها بالمحكمة ثم ينتحر

وكالات

جريمة مروعة داخل المحكمة الشرعية ببلدة شحيم فى إقليم الخروب، جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، نفذها زوج الإعلامية اللبنانية عبير رحال، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

تأتى تفاصيل الجريمة بعد أن أطلق زوج الإعلامية النار عليها من مسافة قريبة، وأرداها قتيلة على الفور.

عبير الرحال

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن الجاني ( خ .م.) أقدم، بعد جريمته، على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من مسدس كان بحوزته، وقد تم نقله إلى مستشفى سبلين الحكومي، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة .

الزوجان كانا قد حضرا إلى المحكمة لإتمام إجراءات الطلاق، حسب ما نقلته صفحات تواصل اجتماعي محلية.

وأضافت نفس المصادر أن إطلاق النار تم أمام باب المحكمة، لكن السلطات الأمنية لم تعلن تفاصيل الحادث بعد.