الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة باعتماد المخطط التفصيلى لقرية أبو رواش

كتبت – مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 289 الصادر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2024، قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، باعتماد المخطط التفصيلي لقرى (المنيا – الشرفا – العطيات) التابعة لمركز ومدينة الصف، وكذا المخطط التفصيلي لقرية أبو رواش التابعة لمركز ومدينة كرداسة.

ونص قرار محافظ الجيزة رقم 1588 لسنة 2024، على أنه بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القرار الجمهوري رقم 295 لسنة 2024 بشأن تعييني محافظًا للجيزة، وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لقرى (المنيا – الشرفا – العطيات) التابعة لمركز ومدينة الصف، وكذا المخطط التفصيلي لقرية أبو رواش التابعة لمركز ومدينة كرداسة، وعلى كتاب الإدارة المركزية للمجالس والوحدات المحلية واللجان بالمحافظة بشأن موافقة المجلس التنفيذي بجلسته المنعقدة في 2/10/2024 في هذا الشأن، وعلى اللوحات النهائية للمخططات المعتمد في هذا الشأن، قرر:

مادة 1: يعتمد المخطط التفصيلي لقرى (المنيا – الشرفا – العطيات) التابعة لمركز ومدينة الصف، وكذا المخطط التفصيلي لقرية أبو رواش التابعة لمركز ومدينة كرداسة، وذلك طبقًا للوحة النهائية المرفقة وكافة الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بها، وعلى ضوء أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

مادة 2: ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية.