الأمن الروسي يحبط مؤامرة أوكرانية لاستهداف مسؤولين بوزارة الدفاع

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أكد جهاز الأمن الاتحادي الروسي، إحباط محاولة تفجير سيارة مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية باستخدام عبوة ناسفة في موسكو، كانت معدة للتفجير عن بُعد من داخل الأراضي الأوكرانية.



وأوضح جهاز الأمن في بيان، أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم /الخميس/ - أن الاستخبارات الأوكرانية جندت مواطنا روسيا دخل موسكو في نوفمبر 2024، متظاهرا بأنه مرحل عائد من أوكرانيا عبر مولدوفا وجورجيا، وكشفت التحقيقات أن هذا الشخص كان يقيم بشكل دائم في أوكرانيا منذ عام 2020.



وأضاف البيان، أن العميل الأوكراني استلم عبوة ناسفة مُصنعة يدويًا وجهاز مراقبة بالفيديو من مخبأ في منطقة موسكو، مشيرا إلى أن العبوة، التي تم تمويهها على شكل بنك طاقة ومزودة بمغناطيس، كانت مخصصة للتثبيت أسفل سيارة خدمة يستخدمها المسؤول، حيث كان السائق أحد أقربائه.



وأكد جهاز الأمن، أن الاستخبارات الأوكرانية خططت لتفجير العبوة عن بُعد من الأراضي الأوكرانية وأن تنفيذ العملية كان يتم تحت إشراف مباشر من المسؤولين الاستخباراتيين الأوكرانيين.

وأشار إلى أن المخطط كان يتضمن إعادة العميل إلى أوكرانيا عقب تنفيذ العملية، ومن ثم تهريبه إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي.