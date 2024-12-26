اعترافات لصوص سرقة المحال التجارية بمدينة نصر تقودهم للمحاكمة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة 3 أشخاص للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة السرقة واعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المحال التجارية والأكشاك، وأكدوا بيع المسروقات لأحد التجار على علم بأنها من متحصلات السرقة.

وتمكن رجال المباحث، من ضبط تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص لاتهامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى وكمية من السجائر مختلفة الأنواع وهاتف محمول من أحد الأكشاك بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وفرد خرطوش وسلاح أبيض، ومبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلان سيئا النية "تم ضبطهما" وبإرشادهما ضبط 109 خرطوشة سجائر مختلفة الأنواع.