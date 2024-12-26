استمرار البحث عن جثة شاب انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

يواصل رجال الإنقاذ والحماية المدنية جهودهم لانتشال جثة شاب، انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار، بالمنطقة الجبلية فى كرداسة، حيث تم استخراج جثة لشاب آخر كان لقى مصرعه فى الحادث، وتم نقلها إلى المشرحة، حيث تعرف عليه أفراد أسرته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخصين نتيجة انهيار حفرة عليهما فى كرداسة، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن شابين انهارت عليهما حفرة مما أسفر عن مصرعهما، خلال أعمال حفر وتنقيب عن الآثار.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستعانة بالمختصين لانتشال الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.