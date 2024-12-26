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إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

الخميس، 26 ديسمبر 2024 07:46 م
إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية ميناء نويبع - أرشيفية
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء مساء اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر  2024 في تمام الساعة السابعة؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 25- 30 عقدة جنوبية شرقية، وارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 3.5 متر، والضغط 1010، وحالة البحر مضطربة جداً، وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.







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