أسوان تضع اللمسات الجمالية فى الشوارع والميادين احتفالا برأس السنة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تتسابق جهود أجهزة محافظة أسوان لإضفاء الوجه الحضارى واللمسات الجمالية لجوهرة النيل الساحرة إستعداداً للإحتفال بأعياد الكريسماس ، ورأس السنة الميلادية ، وأيضاً الميلاد المجيد ، وعيد أسوان القومى.

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هناك متابعة ميدانية متواصلة للجهود الجارية حيث تزينت الحدائق والميادين بأشجار الكريسماس والأعمال الفنية المضاءة التى تبرز قرب قدوم عام 2025.

وشدد المحافظ، على الإسراع بتلافى كافة الملاحظات التى يشهدها الشارع الأسوانى ، وخاصة فى المناطق والأحياء السكنية الداخلية والأسواق من نظافة عامة وتطوير وتجميل وتشجير ورفع الإشغالات ، مع إستكمال أعمال الرصف وتنفيذ أحواض الزرع بشكل متناسق ، مع تهذيب الأشجار ، بالإضافة إلى تكثيف المسطحات الخضراء.

وتابع، أنه فضلاً عن الإضاءات المتنوعة الألوان والمبهجة على جانبى الأرصفة والطرق، لتكون زهرة الجنوب جاهزة ، وفى أبهى صورها لإحتفالات المواطنين والزائرين من الأفواج السياحية والمصريين بالأعياد المتتالية، والإستمتاع بجمال وسحر الطبيعة الخلابة ، والشمس المشرقة والطقس المعتدل داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة.



أسوان



أعمدة الكورنيش



أسوان ليلا



لمسات جمالية بمدينة أسوان



واجهة أسوان



الحدائق