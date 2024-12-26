أسماء الأسد .. عزل زوجة الرئيس السوري المخلوع لتقليل خطر الإصابة بالعدوى

كتب عبد الوهاب الجندى

ذكرت تقارير أن أسماء الأسد asma assad ، زوجة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، تعاني من سرطان الدم، وهو نوع شرس من السرطان يصيب نخاع العظام والدم، وأن فرص بقائها على قيد الحياة تبلغ 50%، بحسب التلغراف.

وذكرت صحيفة التلغراف أن أسماء الأسد asma assad المولودة في بريطانيا تم عزلها لتقليل خطر الإصابة بالعدوى، وتتلقى العلاج.وبحسب التقرير، عانت أسماء من سرطان الثدي في عام 2019، وأعلنت شفائها من السرطان بعد عام من العلاج. لكن يُعتقد أن سرطان الدم عاد للظهور بعد فترة من التحسن.

مرض أسماء الأسد



وأعلنت الرئاسة السورية إبان النظام المخلوع في مايو من هذا العام أن السيدة الأولى السابقة قد تم تشخيصها باللوكيميا، وهو نوع عدواني من السرطان يصيب نخاع العظام والدم. وكانت قد تعافت سابقاً من سرطان الثدي، وفي أغسطس 2019 أعلنت أنها «تعافت تماماً» منه بعد عام من العلاج.

وقال مصدر على تواصل مباشر مع ممثل عن العائلة: «أسماء تموت. لا يمكنها أن توجد في نفس الغرفة مع أي شخص (بسبب حالتها)». وقال مصدر آخر، الذي كان على اتصال بالعائلة في موسكو: «عندما تعود اللوكيميا، تكون شرسة. لقد كانت فرصة نجاتها 50 في المائة في الأسابيع القليلة الماضية».

من هي أسماء الأسد asma assad؟

ولدت أسماء الأسد في لندن عام 1975 لأبوين سوريين، وهي تحمل الجنسيتين البريطانية والسورية.



حصلت على درجات علمية في علوم الكمبيوتر والأدب الفرنسي من كلية كينجز لندن قبل أن تتابع مسيرتها المهنية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية. تزوجت أسماء من بشار الأسد في ديسمبر عام 2000. وأنجب الزوجان ثلاثة أطفال: حافظ وزين وكريم.



وتشير التقارير إلى أن أسماء تسعى إلى منفى نفسها في لندن مع أطفالها منذ بدء الانتفاضة السورية.



وأشارت التقارير إلى أنها تقدمت بطلب الطلاق من الرئيس السوري المخلوع لأنها "غير راضية" عن حياتها في موسكو. ومع ذلك، رفض الكرملين هذه التقارير، قائلاً: "لا، إنها لا تتطابق مع الواقع".