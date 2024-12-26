أجواء شديدة البرودة وصقيع. تحذيرات طقس اليوم الخميس 26-12-2024

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 26-12-2024 ، وذلك تزامنا مع الأجواء شديدة البرودة التي تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 26-12-2024 ، كما يلى:

- طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

- متوقع اليوم أمطار خفيفة مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- متوقع اليوم تأثر البلاد بنشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 05، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 06، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات.