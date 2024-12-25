11 محطة فى حياة عصام صاصا منذ القبض عليه وحتى إيقاف تنفيذ حبسه سنة

كتب سليم على

ما يقرب من 210 أيام، مرت على حادث مطرب المهرجانات عصام صاصا، الذى شهد اصطدامه بسيارته بأحد الأشخاص، أثناء عبوره الطريق، أعلى دائرى الطالبية، والتسبب فى مصرعه فى 6 مايو الماضى، لتتحول حياة المطرب الشهير من إحياء الحفلات والسهرات، إلى أيام وليالى صعبة، يقضيها داخل زنزانته، بعد القبض عليه، وصدور قرار بحبسه 6 أشهر فى قضية القيادة تحت تأثير المخدر، بعد تصالحه فى قضية القتل الخطأ.

محكمة مستأنف جنايات الجيزة، أيدت حبس عصام صاصا 6 أشهر فى قضية تعاطى المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير مخدر، والتى تنتهى فترة حبسه فيها يوم 10 يناير المقبل، بينما قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة فى الحكم الصادر ضد "صاصا وشقيقه" بالحبس سنة عن تهمة تزوير محرر رسمى، بتأييد الحكم الصادر ضدهما مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات.

- صباح يوم 6 مايو الماضى، صدم عصام صاصا مواطن بسيارته أثناء عبوره الطريق الدائرى بالطالبية، حيث كان صاصا عائدا من إحياء إحدى الحفلات.

- تم القبض على عصام صاصا وأمرت النيابة العامة بعرضه على مصلحة الطب الشرعى، لإجراء تحليل مخدرات، وإخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه، وأثبت الطب الشرعى إيجابية عينة الدماء الخاصة بصاصا، وتبين تعاطيه المواد المخدرة أثناء قيادته سيارته ووقوع الحادث.



- النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار عصام صاصا مرة أخرى بعد إخلاء سبيله بكفالة، وصدر قرار بإحالته إلى محكمة الجنايات، وتحديد أولى جلسات محاكمته يوم 12 يونيو الماضي.

- قبل صدور قرار الضبط والإحضار كان عصام صاصا قد غادر مصر إلى إحدى الدول العربية لإحياء عدة حفلات بها.



- أعلن عصام صاصا خلال تواجده بالخارج، تصالحه مع أسرة الضحية.



- أجهزة الأمن ألقت القبض على عصام صاصا يوم 10 أغسطس الماضى، وفور وصوله لمطار القاهرة تم ترحيله لمديرية أمن الجيزة.



- يوم 1 أغسطس الماضى، قضت محكمة جنايات الجيزة، بحبس عصام صاصا 6 أشهر مع الشغل، بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، وانقضاء الدعوى بالتصالح فى واقعة القتل الخطأ.



- تم القبض على شقيق عصام صاصا وآخرين بتهمة تزوير توكيل محامى، وتورط مطرب المهرجانات فى القضية.



- يوم 29 أغسطس الماضى، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بمعاقبة مؤدى المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالسجن سنة مع الشغل والسجن 10 سنوات لـ2 آخرين، فى اتهامهم بالتزوير فى توكيل شهر عقارى للمحامى الخاص بصاصا.



- 27 أكتوبر الماضى، قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، بتأييد حبس مطرب المهرجانات 6 أشهر فى اتهامه بتعاطى المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدر.



- 17 ديسمبر الماضى، قضت محكمة مستانف جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، بـ قبول الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقارى، وتأييد حكم الحبس ضدهما مع ايقاف تنفيذ الحكم 3 سنوات.