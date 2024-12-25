اليوم السابع
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سوريا.. قتيلان فى اشتباكات بطرطوس وحظر تجول فى حمص واللاذقية حتى 8 صباحا

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 06:06 م
سوريا.. قتيلان فى اشتباكات بطرطوس وحظر تجول فى حمص واللاذقية حتى 8 صباحا سوريا
محمد جمال

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أكدت وسائل إعلام سورية سقوط قتيلين و4 جرحى من قوات وزارة الداخلية جراء الاشتباكات بطرطوس غربى البلاد، مؤكدة أن الاشتباكات وقعت على خلفية مظاهرات نددت بحرق مقام لشخصية علوية فى حلب شمالي سوريا.

وقررت وزارة الداخلية السورية فرض حظر التجوال فى محافظة حمص واللاذقية من 6 مساءا حتى 8 صباحا، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية.

يأتى ذلك على خلفية الأحداث التي أعقبت الاعتداء على مقام الشيخ الخصيبي في محافظة حلب، وأفادت إذاعة "شام إف إم" بأن مجلس مدينة جبلة في اللاذقية أعلن حظر تجوال من الساعة الثامنة مساء حتى الثامنة صباحا.






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