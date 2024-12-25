انتشال جثة شخص انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

انتشل رجال الحماية المدنية، جثة شخص انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار، بالمنطقة الجبلية في كرداسة، وجاري استمرار عمليات البحث للعثور على جثة شخص آخر.



وكشفت تحريات رجال المباحث، أن عاملين أثناء التنقيب عن الآثار، انهارت عليهما الحفرة، ليلقيا مصرعهما في الحال، وتم تحديد هويتهما، بالإضافة إلى آخرين متورطين في الاشتراك بعملية التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخصين نتيجة انهيار حفرة عليهما في كرداسة، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن شابين انهارت عليهما حفرة مما أسفر عن مصرعهما، خلال أعمال حفر وتنقيب عن الآثار.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستعانة بالمختصين لانتشال الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

