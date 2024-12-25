النيابة تصرح بدفن جثة شاب صدمه قطار أثناء عبور السكة الحديد من مكان غير مخصص بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثة شاب، لقي مصرعه بعدما صدمه قطار عند كوبري الثلاجة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أثناء عبوره السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المواطنين، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

وكان قد تلقي اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ لقسم أول شبرا الخيمة بمصرع شاب أثناء عبوره السكة الحديد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "يوسف"، لقي مصرعه أثناء عبوره السكة الحديد بكوبري الثلاجة من مكان غير مخصص لعبور المواطنين، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام لاتخاذ اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، كما طلبت استعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.