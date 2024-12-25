السجن المشدد 15 سنة لسائق تعدى على شقيقته فى الإسكندرية

الإسكندرية ـأحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار أشرف ابو زينة رئيس المحكمة،وبعضوية كل من المستشار علاء الدين الشنديدى، والمستشار سامح فؤاد، وسكرتير المحكمة عادل عزت بمعاقبة المتهم "ا.ر.ا" بالسجن المشدد 15 سنة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدى على المجنى عليها " ت.را".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 8813 لسنة 2024 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بقيام المتهم بالتعدى على المجنى عليهم بمحل سكنها،بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن المجنى عليها " ت.ر.ا" 19 سنة ربة منزل تقيم بالعقار الكائن بمنطقة أبيس، ويقطن فى الوحدة السكنية المواجهة لشقتها المتهم "ا.ر.ا" سائق وأنه القائم على رعايتها، لكونه شقيقها الأكبر، وأنه حال جلوسها بشقتها تفاجأت بقيامه بتقبيلها إلا أنها استطاعت مقاومته، فأخبرت اشقائها بما حدث، وقامت بتغيير محل إقامتها، إلى أنه أصر على عودتها لسكنها، وعقب مرور وقت تبين أن المتهم، قد وضع لها المهدئات والمنومات، للتعدى عليها وعقب اكتشاف الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.