اليوم السابع
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السجن المؤبد لشقيقين و3 سنوات لشقيقتهما بتهمة قتل ربة منزل فى قنا

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 05:37 م
السجن المؤبد لشقيقين و3 سنوات لشقيقتهما بتهمة قتل ربة منزل فى قنا حبس - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، وعضوية المستشارون تامر الأمير طاهر ومحمد عبدالحميد ومحمد على محمد إسماعيل، بمعاقبة شقيقين بالسجن المؤبد، و3 سنوات لشقيقتهم بتهمة قتل ربة منزل بقرية الحرازات، التابعة لمركز نقادة، غربى محافظة قنا.

 

تعود أحداث القضية إلى شهر أبريل من عام 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين إسلام.ع، 32 عاما، وشقيقيه محمد، وشقيقته، تهمة قتل المجنى عليها غرام.أ، 32 عاما، بطلقات نارية بدائرة مركز نقادة.

 

تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثانى بالسجن المؤبد، والسجن 3 سنوات للمتهمة الثالثة.







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