الداخلية تنفي بيع مناديل بها مخدر في محطة سكة حديد

كتب محمود عبد الراضي

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله منشور بعدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن التحذير من قيام بعض الأطفال بإحدى محطات السكك الحديدية ببيع مناديل بها مخدر لإحدى الفتيات لمحاولة خطفها .

وأكد المصدر أن المنشور المشار إليه قديم سبق تداوله خلال يونيو 2017، وتم فحصه آنذاك حيث تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن ذلك يأتى ضمن مخططات الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق وترويج الشائعات من خلال إعادة نشر أخبار قديمة والإدعاء بكونها وقائع حديثة لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام ..

وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات



