الخارجية الروسية: التقارير حول نشر محتمل لقوات الاتحاد الأوروبى فى أوكرانيا استفزازا

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن التقارير حول نشر محتمل للعسكريين الأوروبيين فى أوكرانيا تهدف إلى التصعيد وتعد استفزازًا.



وأضافت زاخاروفا: "نعتقد أن أى من هذه التقارير الكاذبة حول إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا هى استفزازية. قد تختلف أهداف هذه الاستفزازات، ولكن من حيث الشكل والمضمون هى استفزاز، واعتقد أن الهدف هذه المرة كان زيادة تعقيد الوضع المشحون بالفعل حول الأزمة الأوكرانية"، بحسب وكالة تاس الروسية.



وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن هذا يأتى فى وقت تتعالى فيه الأصوات التى تدعو إلى السلام وإيجاد حل دبلوماسي، بما فى ذلك من قبل بعض الأشخاص فى دول حلف شمال الأطلسى (الناتو).



وتابعت: "ومن الواضح أن هناك حاجة لدى الأطراف الغربية الموالية للحرب لتحقيق نوع من التوازن ضد هذه الأصوات والمقترحات. لذا بدأوا فى تحريك الرأى العام، مع طرح مواضيع مثل هذه".

وأضافت المتحدثة، أن إرسال قوة لحفظ السلام إلى أى نزاع يتطلب موافقة جميع الأطراف المعنية وقرارا من مجلس الأمن الدولي، قائلاً: "لا شيء من هذا قد حدث حتى الآن، ولم يتم مناقشته حتى نحن لا نرى أى خطوات من نظام كييف تهدف إلى إيجاد سبل لحل هذه الأزمة".



وتابعت: "الأولوية لدى فولوديمير زيلينسكى وعصابته هى الحصول على المزيد من الأسلحة والمال والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة وحلفائها، وهم لا يخفون هدفهم فى استمرار الأعمال الحربية أيضًا، وللتذكير، لم يرفع حظر المفاوضات من جانبهم ولا يوجد أى تقدم فى هذا الاتجاه، ما أعنيه هو الحظر الذى فرضه نظام كييف على نفسه تحت ضغط أمريكي".



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن التصريحات الصادرة عن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، والتى تتعلق بالاستعداد للحوار مع روسيا بشأن إدارة المخاطر النووية، لا تحمل أى جديد، بينما يعتبر فصل قضايا الحد من الأسلحة عن الواقعين العسكرى والسياسى الحاليين أمرًا غير مقبول بالنسبة لروسيا.



وكان مساعد الرئيس الأمريكى للأمن القومي، جوناثان فاينر، قد قال فى وقت سابق إن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة التواصل مع روسيا للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجى ومستعدة لمناقشة تدابير مراقبة الأسلحة النووية دون شروط مسبقة.



وقالت زاخاروفا: "نحن لا نرى أى جديد فى هذه التصريحات من المسؤول الأمريكى الذى ذكرته، إذا قارناها مع التصريحات الأخرى المماثلة التى أدلى بها ممثلو الإدارة المنتهية ولايتها، وقد علقنا عليها سابقا، وقد ردت روسيا مرارا على مثل هذه المواقف، والموقف الأساسى لروسيا لم يتغير، فصل قضايا الحد من الأسلحة عن الواقعين العسكرى والسياسى الحاليين أمر غير مقبول بالنسبة لنا".



وأشارت زاخاروفا إلى أن "إعلان واشنطن من جهة عن نيتها فى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، ومن جهة أخرى استعدادها لمناقشة سبل الحفاظ على الاستقرار، يحرم هذا الحوار الافتراضى من أساس معنوي، وهذا يبدو وكأنه نوع من التناقض".



وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن فى 21 فبراير 2023، أن موسكو علقت الامتثال لمعاهدة "نيو ستارت"، لكنها لم تنسحب منها تماما. وأكد بوتين أن موسكو، قبل استئناف مناقشة استمرار الأنشطة بموجب المعاهدة، يجب أن تكون لديها فكرة واضحة عن كيفية أخذ معاهدة "نيو ستارت" فى اعتبارها الترسانات النووية ليس فقط للولايات المتحدة، ولكن أيضًا لقوى الناتو النووية الأخرى مثل بريطانيا وفرنسا.



وقالت زاخاروفا إن تفكك الدولة السورية سيكون تحديًا كبيرًا للشرق الأوسط وسيتسبب فى عواقب وخيمة على المجتمع الدولي.

وأضافت: "نحن نعتقد أن تفكك سوريا سيكون تحديًا خطيرًا للدول المجاورة ولمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، مع عواقب طويلة المدى ستتجاوز حدودها. يجب منع حدوث ذلك".



وأشارت زاخاروفا إلى أن الشرق الأوسط تحول إلى "مركز لتراكم المصالح والطموحات الفاسدة" للدول الغربية، مع عواقب سلبية "من الصعب حتى مقارنتها بأى شيء آخر".



وأكدت الدبلوماسية الروسية أن روسيا تدعم الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى السورية. وقالت: "نحن ندعو جميع أعضاء المجتمع الدولى المسؤولين إلى الالتزام الثابت بهذا النهج".