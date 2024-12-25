إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوى الغربى بعد كوبرى جرزا بنطاق محافظه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوى الغربى بعد كوبرى جرزا، بنطاق محافظه الفيوم، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية و 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وذلك لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.