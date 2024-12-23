وفد سعودى يلتقى أحمد الشرع فى دمشق لبحث سبل الحفاظ على استقرار سوريا

محمد جمال

قال خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دمشق، إن وفدًا سعوديًا التقى قائد إدارة العمليات العسكرية فى سوريا أحمد الشرع، فى دمشق لبحث سبل الحفاظ على استقرار سوريا وعودة مؤسساتها إلى العمل.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" من دمشق، أن لقاء الوفد السعودى بأحمد الشرع في دمشق تطرق إلى الرؤى المستقبلية الخاصة بوضع الجيش السورى.

وفى وقت سابق، أمس الأحد، التقى قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وقال "الشرع" خلال مؤتمر صحفي: إنه سيتم الإعلان خلال أيام عن الهيكل الجديد لوزارة الدفاع والجيش السورى.

وأضاف الشرع أنه لن يتم السماح بوجود أى سلاح خارج سيطرة الدولة، مشيرًا إلى أنه تم التوافق مع الفصائل على قيادة موحدة وتأسيس وزارة دفاع.

وأكد الشرع، أنهم سيبنون علاقات استراتيجية مع تركيا تليق بمستقبل المنطقة، ودعا المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات عن سوريا، لأن بنية الاقتصاد التحتية مدمرة.