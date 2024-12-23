مشروعات نفذها الجهاز المركزى للتعمير فى الأقصر بتكلفة 324 مليون جنيه.. اعرفها

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر على مدار الشهور الماضية، سلسلة من النجاحات خلال عمل الجهاز المركزى للتعمير بالبحر الأحمر، لتنفيذ المشروعات القومية على مستوى مدن ومراكز محافظة الأقصر تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد 14 مشروعا على مدار عام 2024 بتكلفة إجمالية بلغت 324 مليون جنيه.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء قائمة المشروعات التى نفذها الجهاز المركزى للتعمير بالبحر الأحمر، داخل مدن محافظة الأقصر:-

1. تطوير المحيط الحيوى لطريق الكباش والمسارات السياحية.

2. إحلال وتجديد كوبرى الطود وإنشاء مشاية لنقل خطوط المياه وإنارة الكوبرى.

3. رفع كفاءة واجهات المنازل بقرية النجوع مركز إسنا.

4. تطوير ورفع كفاءة موقف سيارات الأجرة بالأقصر.

5. رفع كفاءة سوق الخضار والسوق الحضرى.

6. تغطية ترعة رمسيس بمنطقة معبد هابو.

7. رصف الطريق المؤدى لمعبد هابو الفرعونى.

8. إنشاء سور ومظلة ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية و2 استراحة بقرية الحبيل.

9. إنشاء مظلات جراج بمدينة الأقصر.

10. تجهيز ساحة تخريد السيارات ورفع كفاءة عدد من المكاتب الإدارية.

11. رفع كفاءة البردورات بشوارع الأقصر ودورات مياه بديوان المحافظة.

12. تطوير ورفع كفاءة مواقف عربات الحنطور بالأقصر.

13. إنشاء مبنى خدمات اجتماعية بالبياضية.



إحلال وتجديد كوبرى الطود شرق الأقصر



انهاء تطوير برجولات كورنيش البر الشرقى بالأقصر



تطوير الطريق المؤدي إلى مطار الأقصر