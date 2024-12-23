اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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شهيدان و19 إصابة جراء قصف من مسيرة إسرائيلية لعناصر تأمين المساعدات فى المواصى

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 02:48 ص
شهيدان و19 إصابة جراء قصف من مسيرة إسرائيلية لعناصر تأمين المساعدات فى المواصى قصف

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 أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك شهيدين و19 إصابة إحداها خطيرة جراء قصف من مسيرة إسرائيلية لعناصر تأمين المساعدات في مواصي رفح الفلسطينية..

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

 

 

 







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