رئيس بنما ردا على ترامب: سيادة بلادنا على القناة غير قابلة للتفاوض

محمد جمال

قال الرئيس البنمى خوسيه راؤول مولينو، إن سيادة بلاده على قناة بنما غير قابلة للتفاوض، مضيفا أن كل متر مربع فى القناة ومحيطها يعود لنا.

يذكرأن، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إن قناة بنما تعتبر أحد الأصول الحيوية بالنسبة للولايات المتحدة، وذلك بسبب دورها الحاسم في الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي، مضيفا: "الولايات المتحدة تسرق من بنما".

وأضاف في مؤتمر له أن "قواتنا البحرية وتجارتنا تتعرض لمعاملة غير عادلة للغاية، فالرسوم باهظة للغاية، وإذا لم يتم اتباع المبادئ الأخلاقية والقانونية لهذه البادرة الكريمة منا عندما قمنا بإعطاء القناة لدولة بنما، فإننا سنطالب بإعادة قناة بنما إلينا كاملة".

وتابع: لن نسمح بقناة بنما بالوقوع في الأيدي الخطأ (الصين)، وإلى المسؤولين في بنما، عليكم التصرف".

وقد اتهم ترامب دولة بنما، بفرض رسوم باهظة مقابل استخدام قناة بنما، وقال إنه إذا لم تدير بنما الممر المائي، الذي يربط بين المحيطين الهادئ والأطلسي، بطريقة مقبولة فسوف يطالب البلد الحليف للولايات المتحدة بتسليمها.

وفي منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، حذر ترامب أيضا من أنه لن يسمح للقناة بالوقوع في "الأيدي الخطأ"، وبدا وكأنه يحذر من التأثير الصيني المحتمل على الممر المائي، وكتب أن القناة لا ينبغي أن تديرها الصين.