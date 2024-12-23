امتحانات نصف العام.. المديريات تكثف استعداداتها لعقد اختبارات منضبطة

كتب محمود طه حسين

استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تكثف المديريات والإدارات التعليمية جهودها واستعداداتها لعقد امتحانات منضبطة خالية من المشكلات، حيث تعمل المديريات التعليمية والمدارس على توفير كل المستلزمات الخاصة بعقد امتحانات نصف العام الدراسى، كما تعقد المديريات اجتماعات مكثفة مع الإدارات التعليمية لبحث آخر التجهيزات الخاصة بالامتحانات سواء ما يتعلق بتجهيز اللجان الامتحانية وإعلان أرقام جلوس الطلاب وطباعة الأسئلة بشكل واضح دون أخطاء لغوية أو فنية.

وأكدت المديريات التعليمية أن المدارس جاهزة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث تم تحديد قوائم لطلاب داخل اللجان وإعلان أرقام الجلوس واللجان الامتحانية بالإضافة إلى تزويد المدارس بكافة المستلزمات الخاصة بعقد الاختبارات.

وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11/ 1 حتى 16 يناير 2025.

ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.