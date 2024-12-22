اليوم السابع
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10 معلومات عن مصنع السكر بقرية قصر الباسل بالفيوم.. تفاصيل

الأحد، 22 ديسمبر 2024 03:00 ص
10 معلومات عن مصنع السكر بقرية قصر الباسل بالفيوم.. تفاصيل مصنع سكر - أرشيفية
الفيوم ـ رباب الجالي

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مصنع السكر بالفيوم التابع لشركة الفيوم لصناعة السكر، والموجود بقرية قصر الباسل بمركز إطسا، هو أحد أهم الركائز الصناعية بالمحافظة، وفيما يلى أهم المعلومات عن المصنع .

  1. شركة الفيوم لصناعة السكر تعمل بطاقة 12 ألف طن بنجر/ يوم.
  2. المصنع يعمل لإنتاج 1500 إلى 1600 طن سكر / يوم.
  3. المصنع يستقبل المصنع 1,6 مليون طن بنجر هذا العام.
  4. المستهدف من المصنع هذا العام إنتاج 220 ألف طن سكر، و95 ألف طن مخلفات بنجر، و80 ألف طن مولاس.
  5. موسم التشغيل بالمصنع يبدأ فى شهر فبراير ويستمر حتى شهر أغسطس من كل عام وهذا الموسم أفضل موسم وأعلى سعر للتوريد وأكبر مساحه منزرعه لمحصول البنجر.
  6. يوفر المصنع نحو 1050 فرصة عمل دائمة لأبناء المحافظة، وأكثر من 250 فرصة عمل موسمية، ونحو 12 ألف فرصة عمل غير مباشرة خلال مدة التشغيل.
  7. يتم التنسيق مع المزارعين والتعاقد من بداية الموسم وتحديد موعد تسليم المحصول فى المصنع  .
  8. المصنع تعتقد هذا العام على مساحة 85 ألف فدان بنجر بعدد 5 محافظات هى "ألفيوم، وبنى سويف، والجيزة، والمنيا، وأسيوط"، من إجمإلى 35 ألف مزارع .
  9. وبسبب المصنع وصلت المساحة المنزرعة بمحصول بنجر السكر بألفيوم هذا العام إلى نحو 32 ألف فداناً.
  10. يمثل مركز إطسا أكثر من 50% من  المساحة المنزرعة بالبنجر لوجود مصنع السكر به.

 







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