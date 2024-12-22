10 معلومات عن مصنع السكر بقرية قصر الباسل بالفيوم.. تفاصيل

الفيوم ـ رباب الجالي

مصنع السكر بالفيوم التابع لشركة الفيوم لصناعة السكر، والموجود بقرية قصر الباسل بمركز إطسا، هو أحد أهم الركائز الصناعية بالمحافظة، وفيما يلى أهم المعلومات عن المصنع .