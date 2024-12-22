وزير التعليم العالى: استراتيجية الوزارة تسعى لدعم التميز وتعزيز الابتكار.. صور

محمد صبحى تصوير خالد كامل

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى من خلال استراتيجياتها الوطنية، إلى دعم التميز الأكاديمي والبحثي وتعزيز الابتكار في شتى المجالات، ونحن ملتزمون بتوفير البيئة المناسبة التي تمكن العلماء والباحثين من أداء دورهم على أكمل وجه، ودعم الأجيال القادمة من الطلاب لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم،والمساهمة في رفعة شأن وطنهم. وأؤكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعم بكل قوة مشروعات البحث العلمي التي تواكب التطورات العالمية وتسهم في حل المشكلات المحلية والإقليمية.

قال الدكتور أيمن عاشور ، إن احتفالنا بعيد العلم يجسد إيمان مصر بأن العلم هو الطريق إلى التقدم والازدهار. أهنئ علمائنا وباحثينا المتميزين على جوائز التميز من أكاديمية البحث العلميأحد أذرع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأدعو شبابنا الواعد للاستفادة من الفرص التي تتيحها مؤسساتنا الأكاديمية والبحثية، والارتقاء إلى مستوى التحديات التي يفرضها التحول الرقمي والأحداث العالمية.

وتوجه وزير التعليم العالى، بالشكر إلى جامعة القاهرة، قيادتها وأساتذتها وطلابها، على دورها الريادي في دعم التحول الأكاديمي والبحثي، ولجميع القائمين على تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، لتحقيق رؤية مصر 2030 وطموحات شعبنا في مستقبل مشرق.



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (1)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (2)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (3)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (4)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (5)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (6)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (7)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (8)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (9)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (10)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (11)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (12)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (13)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (14)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (15)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (16)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (17)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (18)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (19)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (20)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (21)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (22)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (23)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (24)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (25)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (26)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (27)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (28)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (29)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (30)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (31)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (32)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (33)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (34)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (35)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (36)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (37)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (38)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (39)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (40)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (41)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (42)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (43)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (44)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (45)