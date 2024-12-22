وزيرة داخلية ألمانيا تأمر بتنكيس الأعلام فى جميع أنحاء البلاد بسبب حادث الدهس

أحمد علوى

أمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بتنكيس الأعلام في أعلى السلطات الاتحادية بأنحاء البلاد حدادا على أرواح الضحايا، عقب الهجوم الدموي على سوق عيد الميلاد في مدينة ماجدبورج الألمانية.

وارتفع عدد ضحايا هجوم الدهس الذي وقع الجمعة في ماجدبورج إلى أربعة. وبحسب معلومات مصادر أمنية، فإن 41 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة، في حين ذكرت صحيفة "بيلد" ووسائل إعلام أخرى أن إجمالي عدد المصابين يزيد عن 200 شخص.

وصدمت سيارة جمعا من الأشخاص في سوق عيد الميلاد في عاصمة ولاية سكسونيا-أنهالت مساء الجمعة.

وألقت الشرطة أمس على المشتبه به، وهو طبيب مقيم في مدينة بيرنبورغ وينحدر من السعودية. ويُعرف الرجل بأنه ناشط ناقد للإسلام.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية ، فإن الطبيب البالغ من العمر 50 عاما، والذي يعيش في ألمانيا منذ عام 2006، يصف نفسه بأنه مسلم سابق.