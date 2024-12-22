وزارة العدل: قافلة طبية بسوهاج الأربعاء والخميس المقبلين ضمن مبادرة "بداية"

كتب: إبراهيم قاسم

أعلنت وزارة العدل عن تنظيم قافلة طبية تضم نخبة من كبار الأطباء في عدد من التخصصات المهمة، بمقر نادي القضاة بمحافظة سوهاج، على مدى يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك في إطار توجيهات وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بمواصلة المشاركة الفعالة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تستهدف تعزيز التنمية البشرية والمشاركة المجتمعية.

ويأتي تنظيم القافلة الطبية من جانب قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل بإشراف المستشار محمد عبده صالح مساعد وزير العدل لشئون القطاع، في ضوء توجيه وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بالاهتمام بالحالة الصحية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وموظفي دور المحاكم والنيابات.

وتضم القافلة الطبية من مستشفى (السلام الدولي) عددا من كبار الأطباء في تخصصات (الباطنة والجهاز الهضمي والقلب والعظام والأوعية الدموية والمخ والأعصاب) إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية وأعمال رسم القلب وقياس مستوى السكر في الدم وضغط الدم، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية والأشعات اللازمة، وذلك اعتبارا من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الساعة الـ 5 مساء من اليومين المحددين لعمل القافلة الطبية.

كما ستشمل القافلة الطبية إقامة ندوة توعوية للتعريف بالمبادرات المتعددة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بصحة المواطن المصري، وذلك في تمام الساعة الـ 4 وحتى الـ 6 من مساء يوم الأربعاء المقبل بمقر نادي قضاة سوهاج، ويحاضر فيها الدكتور نبيل فرج استشاري القلب والأوعية الدموية والقسطرة التشخيصية والعلاجية بالإضافة إلى لفيف من كبار الأطباء.