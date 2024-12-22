مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22-12-2024 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 22-12-2024 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
وقت صلاة الفجر 5:15 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 42: 2
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:23
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:21 ص
موعد صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 2:44
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء 6:26 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:11
موعد صلاة الظهر 11:50 م
موعد صلاة العصر 2:36 م
موعد صلاة المغرب 4:56 م
موعد صلاة العشاء 6:18 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:00
وقت صلاة الظهر 11:42
موعد صلاة العصر 2:34 م
وقت صلاة المغرب 4:54 م
وقت صلاة العشاء 6:14 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:02 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 45: 2
موعد صلاة المغرب 5:07 م
موعد صلاة العشاء 6:24