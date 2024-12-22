محافظ كفر الشيخ يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الاستهلاكية بدسوق.. فيديو

كفر الشيخ-محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، سوق "اليوم الواحد" للسلع الغذائية والاستهلاكية بمدينة دسوق ( طريق فوه)، أمام مدرسة جمال عبدالناصر بمشاركة مديرية التموين، والشركة العامة لتجارة الجملة، والغرفة التجارية بكفر الشيخ، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، سوق "اليوم الواحد" بمشاركة 28 عارضًا لجميع السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، منها " الزيت، السكر، الأرز، اللحوم الطازجة، الأسماك، الدواجن المجمدة، المكرونة، البيض، السمنة، الشاي، الصلصة، التونة، المسلى، المخبوزات، البقوليات، منتجات الألبان، العسل، الخل، العصائر، الخضروات والفاكهة، المنظفات، والعطارة، ومنتجات "تحيا مصر"، بالإضافة إلى السلع التموينية، والمنتجات اليدوية المختلفة منها الخوص والفخار، والمشغولات اليدوية ومنتجات المشروعات الصناعية الصغيرة، والكليم والسجاد، وغيرها من المنتجات، بتخفيضات تصل إلى 35٪؜ تلبية لاحتياجات المواطنين.

استمع محافظ كفر الشيخ، خلال جولته في السوق، إلى آراء المواطنين حول توافر السلع ومدى رضاهم عن الأسعار، حيث ناقش معهم احتياجاتهم من المنتجات المختلفة وتعرف على آرائهم بشأن توافر السلع الأساسية وجودتها، وأعرب المواطنين عن رضاهم عن توافر السلع وجودتها، بالإضافة إلى نسبة التخفيضات المقدمة لتخفيف العبء عنهم، وقد كلف محافظ كفر الشيخ باستمرار عمل السوق غدًا الإثنين استجابةً للمواطنين.

قال محافظ كفر الشيخ، أن السوق يهدف إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 35% على مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية، ويستهدف الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين من التخفيضات، مع تقديم منتجات غذائية عالية الجودة وبأسعار مناسبة، مما يتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ويعكس التزام الدولة بتقديم الدعم اللازم للمواطنين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن السوق يعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، مع زيادة المعروض السلعي وتخفيض الأسعار، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير احتياجات المواطنين بشكل مستدام.

كلف محافظ كفر الشيخ، بالتوسع في إنشاء أسواق "اليوم الواحد" ومنافذ ومعارض بيع السلع، بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة بالأماكن المستهدفة، مع الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت والمحال التجارية لضمان توفر السلع بكميات كافية بأسعار مناسبة، وضبط الأسواق لمكافحة الغش التجاري واحتكار السلع الأساسية.



توفير الفاكهة والخضروات بأسعار مخفضة



جانب من توفير السلع بأسعار مخفضة



محافظ كفر الشيخ يتفقد سوق اليوم الواحد



محافظ كفر الشيخ يوجه بتوفير السلع المخفضة