محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة والإشغالات فى جولة مفاجئة بالمحلة الكبرى

الغربية ـ محمد طارق

قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم، بجولة مفاجئة بشوارع مدينة المحلة الكبرى لمتابعة أعمال النظافة وإزالة الإشغالات، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العام الجديد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ عددا من الشوارع بحي أول وثان المحلة ومحيط الكنائس وتابع أعمال رفع المخلفات وتنظيف الشوارع، مشدداً على ضرورة التعامل الفوري مع أي تجمعات قمامة أو إشغالات تعيق حركة المواطنين. كما وجه بسرعة صيانة أعمدة الإنارة، وخلال تفقده لنفق الشون، ووجه المحافظ بإزالة كل الإشغالات الموجودة داخله، مشدداً على أن هذه المنطقة الحيوية يجب أن تكون خالية تماماً من العوائق لضمان سيولة الحركة المرورية وتيسير حركة المواطنين، كما أمر المحافظ بتشكيل لجنة فنية عاجلة لمعاينة أسباب تسريب المياه داخل النفق، واتخاذ الإجراءات اللازمة .

وأكد اللواء أشرف الجندي، خلال جولته، أن النظافة العامة وإزالة الإشغالات من الأولويات التي تعمل عليها المحافظة لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، مؤكدا أن مدينة المحلة الكبرى لها مكانة خاصة، ويجب أن تكون نموذجاً يحتذى به في النظافة والنظام، وأكد الجندي أنه لن يسمح بأي تراخٍ أو تقصير من أي جهة مسؤولة عن تقديم الخدمات للمواطنين ،وشدد المحافظ على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة المحلة الكبرى، قائلاً“مدينة المحلة ليست مجرد قلعة للصناعة، إنها رمز للعمل والإنتاج في عروس الدلتا، ويجب أن تعكس شوارعها وأحياؤها هذه المكانة ولن أسمح بوجود أي إشغالات أو مشكلات تعيق حركة المواطنين أو تضر بالصورة العامة للمدينة.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية برفع درجة الاستعدادات القصوى وتأمين المنشآت ودور العبادة تزامنًا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كل الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين أيام الاحتفال بالأعياد، وتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع غرفة الطوارئ والعمليات بالمحافظة بشكل فوري، وشدد المحافظ، على تكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط الكنائس والمنشآت العامة والأهداف الحيوية التي تعوق كشافات الإضاءة العامة، ورفع أي مخلفات تنتج عن أعمال التقليم وكذا زيادة الإضاءة وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة وتغيير اللمبات غير المضاءة، كما وجه المحافظ بالمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية والمرور على المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة تواجد النوبتجيات خلال الأعياد وتوافر الأطباء والتمريض بالنوبتجيات المسائية والتنسيق مع جميع مديري الإدارات الخدمية بالمدن والأحياء لرفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام الأعياد للعمل على حل أي مشاكل طارئة.

كما كلف المحافظ مدير المواقف بالتأكيد على جاهزية المواقف وتوافر الأعداد الكافية من سيارات الأجرة ومنع الانتظار العشوائي وتنظيم الحركة بمحيطها بالتنسيق مع الجهات المعنية، موجهًا مديرى مديريات الطب البيطري والتموين بالتعاون مع مباحث التموين لتكثيف حملات الضبط ورقابة الأسواق لضمان سلامة السلع المتداولة ومنع المخالفات، كماوجه المحافظ، مدير مديرية التموين بالتأكد من توافر السلع الأساسية ومراجعة أسعارها باستمرار بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة داخل المحافظة، ومتابعة إقامة وتنفيذ الشوادر ومنافذ البيع داخل المراكز والمدن والأحياء .