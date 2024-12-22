محافظ الجيزة يتابع استعدادات تنفيذ تدريب مجابهة الأزمات والكوارث

كتبت - مرام محمد

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا بديوان عام المحافظة لمناقشة آخر استعدادات تنفيذ التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث، والمقرر أن ينطلق خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية ومديرى المديريات.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ أن التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث يحظى باهتمام كبير من كافة أجهزة الدولة لما يمثله من محاكاة واقعية وتطبيق عملى لكيفية وفعالية الأجهزة فى مجال مجابهة وإدارة الأزمات الطارئة والمحتملة، والتى قد تواجه المحافظة فى مختلف القطاعات، والذى يتم خلاله التدريب بمشاركة معدات الأحياء والمراكز والمديريات لاستعراض إمكانات المحافظة والاستعدادات وأدوار ومهام الأجهزة فى حالة حدوث أزمة أو كارثة والتدريب فى مجال إدارة الأزمات من خلال نقل الخبرات والتطبيق العملى.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة تعمل على تطوير مستوى التعامل مع الأزمات خاصة بعد أن تم تطوير إدارة الأزمات بالمحافظة وتزوديها بأعلى الإمكانات التكنولوجية والبشرية بالشكل الذى يتناسب مع التطور الهائل التى تشهده العديد من القطاعات بالمحافظة.

وشدد المحافظ، على التنسيق بين الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من التجهيرات والاستعدادات اللازمة لانطلاق التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.

ووجه المحافظ، بإعداد تقارير وبيانات توضح إمكانيات المحافظة وآلياتها فى التعامل مع الأزمات والكوارث وإبراز النظام الرقمى الجديد بإدارة الأزمات فى سرعة التعامل واحتواء الأزمة.

وخلال اللقاء استمع المحافظ، إلى عرض مديرى المديريات والأحياء والمراكز والمدن وجميع الأجهزة المشتركة فى التدريب بشأن مفهوم ومحتوى التدريب واستعدادات تنفيذ التدريب العملى المشترك والتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.