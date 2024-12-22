لغتهم ومعتقداتهم لا تزال لغزا.. صور تنشر لأول مرة لمجتمع ماساكو بغابات الأمازون

كتبت ـ رباب فتحى

نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية صورا مذهلة التقطتها كاميرات أوتوماتيكية في الغابات المطيرة البرازيلية عن مجتمع معزول يبدو أنه مزدهر على الرغم من الضغوط من مربي الماشية والتعدي غير القانوني على الأمازون.

وتقدم الصور، التي تصور مجموعة من الرجال، للعالم الخارجي لمحة أولى عن المجتمع - وتقدم دليلاً إضافيًا على أن السكان ينمون. وتُعرف المجموعة باسم "ماساكو" بعد النهر الذي يمر عبر أراضيهم، لكن لا أحد يعرف ما يطلقون عليه أنفسهم، في حين تظل لغتهم ونسيجهم الاجتماعي ومعتقداتهم لغزًا.



المسامير

ورغم الضغوط المستمرة من قبل الشركات الزراعية، وعمال المناجم، وتجار المخدرات، فقد تضاعف عدد أفراد مجتمع ماساكو على الأقل منذ أوائل التسعينيات - إلى ما يقدر بنحو 200 إلى 250 شخصًا - وفقًا لمؤسسة الشعوب الأصلية الوطنية البرازيلية (Funai)، التي تعمل منذ عقود لحماية المنطقة.

ووضعت شركة فوناي الكاميرات في مكان تترك فيه بشكل دوري أدوات معدنية كهدايا، وهي ممارسة تستخدم لثني الأشخاص غير المتصلين عن المغامرة في المزارع أو معسكرات قطع الأشجار للحصول على الأدوات - كما حدث في الماضي بعواقب مأساوية. وقد تم التقاط صور لمستوطنات ماساكو في وقت سابق أثناء رحلات فوناي إلى المناطق التي أكدت صور الأقمار الصناعية أنها مهجورة.

وأدت سنوات من هذا النوع من المراقبة غير المباشرة إلى أن يُعرف عن ماساكو أنهم يصطادون بأقواس يبلغ طولها ثلاثة أمتار، وينقلون قراهم من موسم إلى موسم داخل الغابة. كما يثبطون عزيمة الغرباء من خلال زرع آلاف المسامير التي تخترق الأقدام والإطارات في الأرض.



غابات الامازون



ويقول ألتير ألجاير، وهو وكيل حكومي يعمل مع فوناي والذي أمضى أكثر من ثلاثة عقود في حماية أراضي ماساكو، "الآن، مع الصور التفصيلية، من الممكن رؤية التشابه مع شعب سيريونو، الذين يعيشون على الضفة المقابلة لنهر جوابوري ، في بوليفيا. ولكن لا يزال لا يمكننا تحديد من هم. هناك الكثير مما لا يزال لغزًا".

ورغم الكارثة الديموجرافية للسكان الأصليين الناجمة عن قرون من الاحتلال غير الأصلي والدمار البيئي المتفاقم، فإن النمو السكاني بين الشعوب المعزولة هو اتجاه في جميع أنحاء الأمازون. في عام 2023، كشفت مجلة العلوم نيتشير عن نمو السكان على طول حدود البرازيل مع بيرو وفنزويلا. أظهرت صور الأقمار الصناعية قطعًا مزروعة أكبر وبيوتًا طويلة موسعة.