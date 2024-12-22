كندا تسجل عجزا بقيمة 14.5 مليار دولار فى الفترة من أبريل إلى أكتوبر 2024

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ذكرت وزارة المالية الكندية، أن العجز الفيدرالي في الموازنة بلغ 14.5 مليار دولار بين أبريل وأكتوبر 2024 ، مقارنة بعجز بلغ 15.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



ووفقًا للمراقب المالي الشهري، ارتفعت الإيرادات بمقدار 26.5 مليار دولار، أو بنسبة 10.7 في المائة، مقارنة بنفس الفترة في السنة المالية السابقة حيث ارتفعت الإيرادات في جميع الفئات.



وقالت وزارة المالية إن نفقات البرنامج باستثناء الخسائر الاكتوارية الصافية ارتفعت بمقدار 22.7 مليار دولار، أو بنسبة 9.8 في المائة، مدفوعة بزيادات في نفقات البرنامج المباشرة، والتحويلات الرئيسية للأشخاص، والتحويلات الرئيسية للمقاطعات والأقاليم والبلديات.



وكانت أعباء الدين العام مرتفعة بمقدار 5.3 مليار دولار، أو بنسبة 19.4 في المائة، وهو ما يعكس في الغالب ارتفاع أسعار الفائدة على السندات القابلة للتداول وأذون الخزانة.



وانخفضت الخسائر الاكتوارية الصافية بمقدار 2.1 مليار دولار، أو بنسبة 46.8 في المائة.