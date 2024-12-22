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سعر البرتقال اليوم الأحد 22-12-2024 فى منافذ وزارة التموين

الأحد، 22 ديسمبر 2024 02:11 م
سعر البرتقال اليوم الأحد 22-12-2024 فى منافذ وزارة التموين فاكهة
كتبت – بتول عصام

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يبحث كثيرٌ من المواطنين، عن سعر كيلو البرتقال، اليوم، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لشراء احتياجاتهم منها طوال الأسبوع.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد 22-12-2024، البرتقال بسعر 18 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

يذكر أن وزارة التموين ضمنت احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مما ساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.

كما بلغت كميات توريد القمح المحلي في موسم 2024 نحو 3.43 مليون طن، مع تنويع مصادر استيراد الأقماح إلى 22 منشأ معتمدًا، مما عزز استدامة الإمدادات وتقليل المخاطر الجيوسياسية.







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