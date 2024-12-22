"ستر ودفا وإطعام".. حملة لتوفير سلال إطعام للأسر الأولى بالرعاية فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان بقيادة محمد يوسف، أطلقت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، حملة "ستر ودفا وإطعام"، بهدف توزيع الألاف من سلال الإطعام على الأسر البسيطة والأولى بالرعاية بمختلف قرى ونجوع مراكز محافظة أسوان، وذلك لتخفيف الأعباء عنهم، ومساعدتهم على مجابهة فصل الشتاء.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إنّ توزيع سلة «إطعام الدفا» هذا العام على غير القادرين في القرى والنجوع بالمحافظة، يجرى من خلال مكتب الأورمان في محافظة أسوان برعاية اللواء الدكتور اسماعيل كمال، محافظ أسوان، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد مدير جمعية الأورمان، في بيان صحفي، إنّ سلة "اطعام الدفا" يبلغ وزنها 11 كيلو جرامًا وتضم «2كيلو أرز، و2 كيلو مكرونة، و2كيلو سكر، و كيلو فول، وكيلو عدس، وكيلو لوبيا، وعلبة سمنة تزن كيلو و450 جرامًا، وعلبة صلصة 300 جرامًا، وباكو شاي ربع كيلو»، ويمكن للمتبرعين ان يشاركوا فى توفير سلة الإطعام ب 545جنيه، للمساهمه فى دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وعن هذه المحتويات اكدا أنها لتناسب كافة احتياجات الأسر المصرية على اختلاف طبيعتها ومكان إقامتها وعدد أفرادها، وليستطيع الجميع المساهمه فى دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة أسوان نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.