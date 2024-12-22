روقي أعصابك.. أكلات صحية تساعد على توازن الهرمونات وتحسين الحالة النفسية للسيدات

الاكتئاب واضطرابات الهرمونات التوتر والقلق والشعور بالحزن كلها مشاعر تزور المرأة خلال الشهر الواحد بين الحين والآخر، الأسباب كثيرة ومتعددة ولا شك أن الإضطرابات الهرمونية والتقلبات المزاجية أمر متوقع في كثير من الحياة.
وفقا لتقرير نشر في موقع ماونت اليزابيث فإن بعض الأكلات الصحية البسيطة يمكنها أن تعزز صحة المرأة النفسية وتقلل من اضطراباتها المزاجية، ترفع من معنوياتها وتحسن من صحتها العقلية أيضا وتمدها بالطاقة لبذل الجهد وتخلص من الضغوط.
بعض هذه الأكلات يمكن الاستعانة بها دون الإضرار بالنظام الغذائى الذي يهدف لإنقاذ الوزن الذي تتبعه أغلب السيدات ومنها:
- الموز فهو غني بالتريبتوفان وهو حمض اميني هام يعمل على إفراز السرتونين في الدماغ كما أنها مليئه بفيتامين ب 6 الذي يحسن من الحالة المزاجية ويعتبر وجبة خفيفة تحسن من حالة المعدة والهضم والمزاج أيضا.
- التوت من الفواكه الصحية التي يمكن إضافتها إلى الزبادي أو تناولها كما هي أو استخلاص مشروب صحي منها بدون إضافة السكر لهذه النوع من الفاكهة، يعزز مضادات الأكسدة في الجسم وبالتالي يحارب الإجهاد التأكسدي وبالتالي يخفف من التوتر والقلق والأعراض النفسية السيئة
- المكسرات كالفول السوداني غنية بأحماض الاوميجا 3 كما أنها وجبة خفيفة مستقلة تعزز من الصحة النفسية وحالة المزاج
- السبانخ الورقية الخضراء التي تحتوي على نسبة عالية من الحمض الفوليك وفيتامين ب تعزز عمل النواقل العصبية وتنظم الحاله المزاجية وتعزز من نسب السيروتونين والدوبامين في الدماغ
- الشوفان يمكن بداية اليوم به فهو يحسن من مستويات السكر في الدم ويضبطها كما أنه يؤثر على المزاج بشكل إيجابي لذلك يعد وجبة إفطار جيدة