روقي أعصابك.. أكلات صحية تساعد على توازن الهرمونات وتحسين الحالة النفسية للسيدات

كتبت مروة محمود الياس

الاكتئاب واضطرابات الهرمونات التوتر والقلق والشعور بالحزن كلها مشاعر تزور المرأة خلال الشهر الواحد بين الحين والآخر، الأسباب كثيرة ومتعددة ولا شك أن الإضطرابات الهرمونية والتقلبات المزاجية أمر متوقع في كثير من الحياة.

وفقا لتقرير نشر في موقع ماونت اليزابيث فإن بعض الأكلات الصحية البسيطة يمكنها أن تعزز صحة المرأة النفسية وتقلل من اضطراباتها المزاجية، ترفع من معنوياتها وتحسن من صحتها العقلية أيضا وتمدها بالطاقة لبذل الجهد وتخلص من الضغوط.

بعض هذه الأكلات يمكن الاستعانة بها دون الإضرار بالنظام الغذائى الذي يهدف لإنقاذ الوزن الذي تتبعه أغلب السيدات ومنها: