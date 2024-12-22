اليوم السابع
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رئيس وزراء إسبانيا: على دول العالم ان يعترفوا بدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال

الأحد، 22 ديسمبر 2024 04:00 ص
رئيس وزراء إسبانيا: على دول العالم ان يعترفوا بدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال بيدرو سانشيز
أحمد علوى

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دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين والعمل على منحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد سانشيز، خلال مشاركته في اجتماع مؤتمر الاشتراكية الدولية، بالعاصمة المغربية الرباط، أهمية "تحقيق سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط".

وشدد على ضرورة "تضافر الجهود لمواجهة الأزمات المتفاقمة في مناطق مختلفة من العالم وخاصة في فلسطين".

وقال سانشيز: "يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين".

وأضاف: "علينا أن ننهي معاناة الفلسطينيين ونضع حداً للحصار والتضييق على حياة المدنيين".







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