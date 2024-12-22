رئيس حكومة الصومال يعيين وزراء جدد في حكومته

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أعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم /الأحد/، عن تعيين وزراء جدد في حكومته.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا ) أنه بحسب المرسوم الصادر تم تعيين كل من طاهر شري محمد وزيرا للبترول والثروة المعدنية، وبشير محمد جامع وزيرا للبيئة والتغير المناخي، وخديجة المخزومي وزيرة للأسرة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعيين عثمان أحمد معو نائبا لوزير الطاقة والمياه.



ومن ناحية أخرى، دشن وزير الداخلية الصومالي علي يوسف علي، اليوم، خطة إستراتيجية المصالحة الوطنية الشاملة.



وشارك في حفل التدشين، الذي جرى في العاصمة مقديشيو، وزراء ونواب في البرلمان الفيدرالي، وشرائح المجتمع المدني المختلفة.