جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسى الأول بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2024 / 2025، بداية من 18 يناير المقبل وتستمر الامتحانات حتى 23 من نفس الشهر.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي" الصف الثالث الإعدادى بالقاهرة" للفصل الدراسي الأول لنصف العام الدراسى للعام الدراسي 2024 / 2025، كالتالى:

ـ السبت 18 / 1 / 2025 اللغة الأجنبية - الهندسة.

ـ الإثنين 20 / 1 / 2025 اللغة العربية والخط والإملاء - والتربية الدينية - تخصص العشرين دقيقة الأخيرة للإملاء.

ـ الثلاثاء 21 / 1 / 2025 الجبر والإحصاء - التربية الفنية.

ـ الأربعاء 22 / 1 / 2025 – العلوم - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

ـ الخميس 23 / 1 / 2025 الدراسات الاجتماعية.