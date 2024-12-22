تكريم وزير الثقافة وهالة السعيد وعمرو موسى باحتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة.. صور

محمد صبحى تصوير خالد كامل

كرم الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وذلك على هامش احتفالية عيد العلم ال19 بالجامعة والمنعقدة بقاعة الاحتفالات الكبرى بقبة جامعة القاهرة.

كما تم تكريم الوزير عمرو موسي وزير الخارجية الأسبق، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق، والدكتور هشام عزمي رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، كما شهدت الاحتفالية تكريم رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة.



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (1)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (2)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (3)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (4)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (5)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (6)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (7)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (8)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (9)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (10)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (11)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (12)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (13)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (14)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (15)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (16)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (17)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (18)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (19)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (20)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (21)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (22)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (23)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (24)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (25)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (26)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (27)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (28)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (29)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (30)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (31)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (32)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (33)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (34)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (35)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (36)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (37)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (38)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (39)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (40)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (41)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (42)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (43)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (44)



احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (45)