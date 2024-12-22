تعرف على أبرز 10 حوادث دهس فى 10 سنوات بعد حادث ألمانيا المأسوى

كتبت ريم عبد الحميد

يعد حادث الدهس الذى شهدته مدينة ماجدبورج الألمانية أحدث حلقة فى سلسلة من الحوادث التي تحولت فيها السيارات والمركبات المختلفة إلى سلاح قاتل استخدم فى دهس مدنيين وأبرياء، ليصبح مشهدا متكررا فى العديد من دول العالم على مدار السنوات العشر الماضية وحتى قبلها.

ورصدت وكالة أسوشيتدبرس الامريكية أبرز حوادث الدهس التي وقعت خلال الأعوام الماضية، وقالت إن دوافعها كانت مختلفة ، فالبعض كان مستوحى من جماعات إرهابية مثل القاعدة وداعش والتي شجعت أتباعا على تنفيذ هجمات بتكلفة بسيطة وتكنولوجيا بسيطة بالسيارات والشاحنات. بينما كانت هناك حوادث أخرى مرتبطة بالصحة العقلية وتطرف اليمين المتشدد أو كراهية الأجانب.

وأبرز هذه الحوادث كان على النحو التالى:

1-

مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 200 فى ماجدبيرج، ألمانيا فى حادث دهس فى سوق عيد الميلاد فى 20 يناير 2024. ونفذ الهجوم طبيب من أصل سعودى أعرب عن آراء معادية للإسلام ودعم لليمين المتطرف.

2- مقتل 35 شخص فى أحد أكثر حوادث القتل الجماعى دموية فى الصين فى 11 نوفمبر 2024 عندما دهس سائق عمره 62 عاما أشخاصا يمارسون الرياضى فى جنوب الصين. وقالت السلطات إن الجانى كان غاضبا بشأن طلاقه.

3- مصرع 4 أشخاص من أسرة مسلمة فى مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو الكندية عندما دهسهم مهاجم بشاحنة أثناء سيرهم، فيما وصفه رئيس الوزراء الكندى بهجوم إرهابى دافعه الكراهية. وصدر حكم ضد المهاجم بالسجن مدى الحياة.

4- مصرع 10 أشخاص على الأقل وإصابة 16 فى مدينة تورنتو الكندية فى إبريل 2018 عندما دهس شاب جندي مجموعة من المارة أغلبهم من الإناث. وقال للشرطة فيما بعد إنه ينتمى إلى جماعة إلكترونية لمجتمع الرجال المحبطين جنسيا.

5- مقتل 14 شخصا وإصابة أخرين فى مدينة برشلونة الاسبانية فى أغسطس 2017 عندما دهست سيارة فان أشخاص فى أحد المناطق المزدحمة بالمدينة. وأعلن تنظيم داعش مسئوليته.

6- دهس يمينى متطرف حشدا من المحتجين ضد مسيرة " توحيد اليمين" فى مدينة تشارلوتسفيل بولاية فرجينيا الامريكية فى أغسطس 2017، مما أدى إلى مصرع امرأة وإصابة عشرات آخرين، قبل أن يتم قتله على يد الشرطة.

7- قتل البريطاني خالد مسعود أربعة اشخاص وطعن ضابط شرطة فى هجوم حدث على جسر ويستمنسر فى لندن فى مارس 2017.

8-

مقتل 6 أشخاص وأصيب 30 آخرين فى ملبورن بأستراليا فى 20 يناير 2017 عندما صدمت سيارة حشوداً من الناس في وقت الغداء في منطقة مخصصة للمشاة في ثاني أكبر مدينة في أستراليا. وتبين أن الجاني جيمس جارجاسولاس كان في حالة ذهان ناجمة عن المخدرات.

9- فى 19 ديسمبر 2016 اقتحم أنيس العامري، وهو طالب لجوء تونسي رُفِض طلبه، سوقاً لعيد الميلاد في العاصمة الألمانية بشاحنة مسروقة، ما أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة العشرات. وقُتل المهاجم بعد أيام في تبادل لإطلاق النار في إيطاليا.

10- استخدم التونسى محمد لحويج بوهلال، شاحنة مستأجرة لمسافة تزيد عن ميل على طول كورنيش ساحلي مزدحم في منتجع الريفييرا الفرنسي في عطلة يوم الباستيل، فى عملية دهس أسفرت عن مقتل 86 شخصا في الهجوم الأكثر دموية من نوعه.