تحذير عاجل من الأرصاد للسائقين على الطرق اليوم الأحد 22-12-2024

كتب محمود راغب

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا عاجلا للسائقين على الطرق، اليوم الأحد 22-12-2024، خاصة إلى الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، وذلك بسبب الشبورة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن البلاد تتأثر بشبورة مائية صباحا كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

ويسود اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد العامة، إلى أنه من المتوقع اليوم أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12.