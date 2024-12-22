اليوم السابع
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الموساد يوصى بشن هجمات على إيران ردا على هجمات الحوثيين على إسرائيل

الأحد، 22 ديسمبر 2024 11:00 م
الموساد يوصى بشن هجمات على إيران ردا على هجمات الحوثيين على إسرائيل رئيس الموساد
أ ش أ

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أوصى مُدير جهاز (الموساد) ديفيد برنياع، اليوم الأحد، المُشرعين الإسرائيليين بمهاجمة إيران، على خلفية ما وصفها بصواريخ الحوثيين المُصنعة في طهران، والتي يتم إطلاقها على إسرائيل.


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تعهد ، في وقت سابق اليوم ، باتخاذ إجراءات حاسمة ضد هجمات الحوثيين الصاروخية على إسرائيل.


وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني (الكابينيت) في القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، ربط نتنياهو الحوثيين بـما وصفه بـ "محور الشر" الإيراني، مُشيرًا إلى أن إسرائيل سوف تتصرف ضد الحوثيين، وسوف تنتصر عليهم كما انتصرت على الجماعات المسلحة الأخرى، في إشارة إلى حماس وحزب الله.


وأضاف نتنياهو أنه حال تصرف إسرائيل ضد الحوثيين، فهي لن تفعل ذلك بمفردها، إذ ترى الولايات المتحدة ودول أخرى الحوثيين تهديدا ليس فقط للشحن الدولي ولكن للنظام العالمي.







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