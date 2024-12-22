الصين تعارض بحزم المساعدة العسكرية الأمريكية إلى منطقة تايوان

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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد إن الصين تستنكر بشدة وتعارض بحزم المساعدة العسكرية ومبيعات الأسلحة الأمريكية إلى منطقة تايوان الصينية، وإنها قدمت على الفور احتجاجات رسمية للولايات المتحدة.



وأوضح المتحدث - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن المساعدات العسكرية الأمريكية تنتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة والبيانات المشتركة الصينية الأمريكية الثلاثة؛ خاصة بيان 17 أغسطس عام 1982، وسيادة الصين ومصالحها الأمنية.



وأضاف أن القرار يُعدّ خرقا خطيرا لالتزام القادة الأمريكيين بعدم دعم ما يسمى بـ"استقلال تايوان"، ويرسل - بشكل جسيم - إشارة خاطئة إلى القوى الانفصالية الساعية إلى استقلال تايوان.



وأشار إلى أن مسألة تايوان تكمن في صميم المصالح الجوهرية للصين، والخط الأحمر الأول الذي لا يمكن تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية، مضيفا أن مساعدة ما يسمى بـ"استقلال تايوان" من خلال تسليح تايوان يُشبه اللعب بالنار التي ستؤدي إلى حرق الولايات المتحدة، وإن استخدام مسألة تايوان لاحتواء الصين محكوم عليه بالفشل".



وحث متحدث الخارجية الصينية، الولايات المتحدة على التوقف الفوري عن تسليح تايوان ووقف التحركات الخطيرة التي تُقوّض السلام والاستقرار في مضيق تايوان، مضيفا أن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن سيادة الدولة وأمنها وسلامة أراضيها.



وكان البيت الأبيض قد أعلن - أمس - عن مساعدة عسكرية بقيمة 571.3 مليون دولار أمريكي لتايوان.