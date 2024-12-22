الصحة العالمية تطالب بتوفير 57 مليون دولار لدعم الاحتياجات الصحية في سوريا

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية، إنها سترسل نداء عاجلا من أجل سوريا يسعى إلى توفير 56,355,430 دولارًا أمريكيًا لدعم الاستجابة للطوارئ الصحية في سوريا.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، لقد تم صياغة استراتيجية منظمة الصحة العالمية لمدة 6 أشهر لمعالجة الاحتياجات الصحية العاجلة الناشئة من الأزمة المستمرة، مع المشاركة في جهود التخطيط لمنظومة الأمم المتحدة، من خلال

إعداد خطة للاستجابة الإنسانية .

تتضمن الخطة من يلى:

1.تقوية وتوسيع نطاق الصدمات والرعاية الطارئة المنقذة للحياة، مع التركيز على التدخلات في الوقت المناسب والمجموعات الأساسية و الإمدادات.

2. ضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية للنازحين والموجودين في المناطق الآمنة.

3. تعزيز مراقبة الأمراض مع فرق الاستجابة السريعة (RRTs) لمعالجة حالات التفشي خلال 24 ساعة والانتشار.

4. توفير العيادات المتنقلة إلى المناطق التي لا توجد بها الخدمات.

5. تنسيق إحالات المرضى في حالات الطوارئ لضمان الحصول على العلاج والرعاية اللازمين.

6. تعزيز القيادة والتنسيق لضمان الإدارة الفعالة لطوارئ الصحة العمومية.

