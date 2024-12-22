الجيش الأمريكى يعلن سقوط إحدى طائراته فوق البحر الأحمر بـ"نيران صديقة"

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن الجيش الأمريكى، صباح الأحد، عن إسقاط إحدى مقاتلاته التابعة للبحرية الأمريكية فوق البحر الأحمر بنيران صديقة على ما يبدو، وتم انتشال الطيارين على قيد الحياة حيث عانى أحدهما من إصابات طفيفة.

ووفقا للبيان ، فإن اثنين من الطيارين التابعين للبحرية الأمريكية قد تم إسقاط طائرتهما فوق البحر الأحمر، وجاء الحادث بعد أن أجرى الجيش ضربات جوية تستهدف الحوثيين فى اليمن، على الرغم من أن القيادة المركزية للجيش الأمريكى لن توضح طبيعة مهمة هذين الطيارين فى الوقت الحالي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية فى بيان، إن الطراد الصاروخي الموجه يو إس إس جيتيسبيرج، وهو جزء من مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس هارى ترومان، قد أطلق النار عن طرق الخطأ على طائرة F/A 18 والتي كانت تحلق من يو إس إس هارى ترومان.

ولم يتضح على الفور كيف يمكن أن يخطئ الطراد الطائرة بطائرة أو صاورخ عدو، لاسيما وأن السفن الموجودة فى مجموعة قتالية تظل متصلة بالرادر والاتصالات اللاسلكية.

وفى وقت سابق، أفادت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت غارات جوية دقيقة فى الأراضى التي يسيطر عليها الحوثيون فى صنعاء باليمن، ضد منشآة لتخزين الصواريخ ومنشأة للقيادة والتحكم.

وأوضحت القيادة - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية - أنها نفذت ضربات لتعطيل وتقليص عمليات الحوثيين مثل الهجمات ضد السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية والسفن التجارية .

ومن جانبها قالت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" فى بيان إن القوات الأمريكية أسقطت أيضا خلال العملية طائرات مسيرة عدة للحوثيين فوق البحر الأحمر إضافة إلى صاروخ مضاد للسفن..