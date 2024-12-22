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البحوث الفلكية يكشف موعد غرة رجب وأول أيامه

الأحد، 22 ديسمبر 2024 11:08 م
البحوث الفلكية يكشف موعد غرة رجب وأول أيامه المعهد القومى للبحوث الفلكية
كتب محمود راغب

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يولد هلال شهر  رجــــب مباشرة بعد حدوث الاقترا فى تمام الدقيقة 28 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثـــاءالموافق 31/12/2024م (يوم الرؤية).

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية فى بيان له ، أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 28 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 24 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمددتتراوح بين(23– 29 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعدغروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين(16–41 دقيقة).
وبذلك تكون غــرة شهـــر رجـــــب 1446هـ  فلكيـــاً يوم الأربعــــاء 1/1/2025م.

 







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رجب

شهر رجب

غره رجب

أول أيام رجب






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