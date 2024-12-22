الأكبر فى العالم.. اليانصيب الإسباني يعلن جوائز بأكثر من 2.8 مليار دولار

فاطمة شوقى

قبل يومين من عشية عيد الميلاد، من المقرر أن يوزع يانصيب عيد الميلاد فى إسبانيا و المشهور عالمياً، باسم الـ جوردو، جوائز تزيد قيمتها الإجمالية عن 2.8 مليار دولار، ويزيد المبلغ بـ112 مليون يورو عن العام السابق.

🎫 #LoteríaRTVE | El protagonista de este año de la #LoteriadeNavidad, Amadeo, es riojano, aunque no ha comprado su décimo allí



Hablamos con él en @NEUDC_RNE: "Tengo que mirar a ver si me ha tocado la pedrea o sigo como todos los años"



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وأشارت صحيفة الموندو الإسبانية، إلى أن جوائز اليانصيب، التي تأسست منذ أكثر من 200 عام، هي الأقدم في العالم، وبسبب القيمة المالية للجائزة، التي تزيد سنوياً، فإنها تعتبر أكبر يانصيب على وجه الأرض.

وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى، التي يطلق عليها "إلجوردو" ، 4 ملايين يورو للتذكرة بأكملها، وسيتم دفع هذا العام 193 مرة، ثمانية أضعاف ما دفع في العام الماضي، حيث بيعت كل أرقام التذاكر الـ 100 ألف، وتمثل هذه المكاسب المفاجئة 70% من عائدات المبيعات هذا العام ولتي بلغت 3.86 مليارات يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العام لم يتم طلب جوردو بنفس القدر كما كان الحال في السحب الأخير.

هذه البلدات التي تستعيد أعصابها بعد الأضرار التي سببتها الفيضانات في نهاية أكتوبر ومنتصف نوفمبر، تركت بدون جوائز في السحب الذي ترك 1,250,000 يورو عن طريق بيع سلسلة من الجائزة الثانية (40,014). في العاصمة ملقة، وقرعة المركز الثالث (11,840)، والرابع (77,768) والخامس (74,778) فائزين.