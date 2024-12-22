اعرف المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

كتب محمود عبد الراضي

يقدم قطاع الجوازات فى وزارة الداخلية خدمات سهلة وسريعة للمواطنين، في إطار التحول الرقمي، حيث يتم استخدام أسلوب النداء الآلى على المواطنين داخل مقار الجوازات.

ويستطيع المواطن استخراج جواز السفر لأول مرة، شريطة وجود هذه المستندات:

1- بطاقة الرقم القومى سارية المفعول.

2- يتم تقديم بطاقة الرقم القومى، اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة.

3- تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

4- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.

5- المؤهل الدراسى فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.

6- رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة.