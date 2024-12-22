اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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ارتفاع حصيلة ضحايا حادثى التدافع فى نيجيريا إلى 32 قتيلا

الأحد، 22 ديسمبر 2024 01:37 م
ارتفاع حصيلة ضحايا حادثى التدافع فى نيجيريا إلى 32 قتيلا الشرطة النيجيرية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الشرطة النيجيرية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا حادثي التدافع اللذين وقعا أثناء تجمع حشد كبير من الأشخاص للحصول على مواد غذائية بمناسبة عيد الميلاد، إلى 32 قتيلا.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية توشوكو إيكينجا إن 22 شخصا لقوا مصرعهم في بلدة "أوكيجا" بولاية "أنامبرا" جنوب شرقي البلاد أثناء توزيع مواد غذائية من قبل فاعل خير، بينما لقى 10 أشخاص آخرون مصرعهم في العاصمة أبوجا؛ حيث نظمت إحدى الكنائس حدثا خيريا لتوزيع مواد غذائية وملابس مع اقتراب عيد الميلاد. حسبما نشرت صحيفة "ذا نيشن" النيجيرية.







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نيجيريا

أنامبرا

الشرطة النيجيرية

عيد الميلاد






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