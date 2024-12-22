ارتفاع حصيلة ضحايا حادثى التدافع فى نيجيريا إلى 32 قتيلا

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أعلنت الشرطة النيجيرية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا حادثي التدافع اللذين وقعا أثناء تجمع حشد كبير من الأشخاص للحصول على مواد غذائية بمناسبة عيد الميلاد، إلى 32 قتيلا.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية توشوكو إيكينجا إن 22 شخصا لقوا مصرعهم في بلدة "أوكيجا" بولاية "أنامبرا" جنوب شرقي البلاد أثناء توزيع مواد غذائية من قبل فاعل خير، بينما لقى 10 أشخاص آخرون مصرعهم في العاصمة أبوجا؛ حيث نظمت إحدى الكنائس حدثا خيريا لتوزيع مواد غذائية وملابس مع اقتراب عيد الميلاد. حسبما نشرت صحيفة "ذا نيشن" النيجيرية.